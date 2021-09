Selger fintechselskap til Mastercard

Tirsdag ettermiddag meldte DNB, Danske Bank og øvrige aksjonærer at de selger Aiia (tidligere kalt Spiir) til Mastercard.

DNB har en andel i Aiia gjennom DNB Ventures, som for første gang investerte i Aiia i desember 2018.

I dag er Aiia en leverandør av åpen bankteknologi som tilbyr direkte forbindelse til banker gjennom et enkelt API, slik at kundene kan utvikle og lansere nye digitale løsninger som dekker behovene i hverdagen. Plattformen er i dag koblet til 130 kunder i 2.700 finansielle institusjoner.,

Ifølge konserndirektør for Payments and Innovation i DNB, Benjamin Golding, er banken vært fornøyd med utviklingen til Aiia, men at når selskapet nå går inn i neste fase er det naturlig at de som ventureinvestor trekker seg ut.

– Dette er i tråd med vår investeringsstrategi der vi går inn i en tidlig fase for å utvikle selskaper gjennom kapital, kompetanse og innspill på strategi og forretningsutvikling. Med Mastercard på eiersiden får Aiia en sterk, global plattform for videre vekst, sier Golding.

Han sier at DNB vil fortsette sitt kundeforhold med Aiia fremover.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget godkjenning av det danske Finanstilsynet.