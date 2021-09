Dette må du vite før onsdagens handel

Av førhandelen til IG Trading går det mot en svak opptur på 0,03 prosent på Oslo Børs fra start.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,2] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og et fat brent-olje koster 71,72 dollar, opp 0,20 prosent. WTI-oljen er opp 0,23 prosent til 68,51 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 72,08 dollar, ned 0,2 prosent, ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Aktørene i Mexicogulfen sliter fortsatt med å starte opp igjen driften ni dager etter at orkanen «Ida» feide igjennom området.

«Markedet veier opp for virkningen av pågående forsinkelser i Mexicogulfen», skriver ANZ Research-analytikere i et notat, ifølge Reuters.

Omtrent 79 prosent av produksjonen i den amerikanske gulfen stod fortsatt stille på tirsdag. Rundt 17,5 millioner fat olje har gått tapt for markedet så langt, som en konsekvens av orkanen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,41 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,40 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,07 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 0,52 prosent, mens Kospi i Sør-Korea faller 0,73 prosent.

Sensex i India svekkes 0,03 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,37 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,72 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges det frem tall fra Joits for ledige stillinger i juli.

Tirsdag falt bitcoin brått og tungt – på et tidspunkt til under 46.000 dollar – men nedgangen på de ledende amerikanske børsindeksene var ikke like kraftig.

Industriindeksen Dow Jones falt 0,76 prosent til 35.100.

Den brede S&P 500 falt 0,34 prosent til 4.520.

Den teknologitunge indeksen Nasdaq gikk opp med marginale 0,07 prosent, til 15.374. Indeksen åpnet til ny rekordnotering.

På det laveste var bitcoinprisen nede i rundt 44.672 dollar, men har nå stabilisert seg på rundt 46.700 dollar. Det er uansett godt under prisen før gårsdagens fall på rundt 51-52.000 dollar.

Hovedindeksen

På selskapsnivå legger blant annet SoftOx Solutions frem tallene for andre kvartal, Kahoot skal holde en selskapspresentasjon med Clever, Lerøy skal avholde investormøter, mens MyBank skal ha gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling.

Tirsdag startet flatt på tirsdag, men snudde til rødt utover dagen. Hovedindeksen endte i 1.166,08 poeng, ned 0,76 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,2 milliarder kroner.