PayPal punger ut for japansk fintech

Den amerikanske betalingstjenesten PayPal er blitt enige om å kjøpe opp den japanske betalingstjenesten Paidy for 2,7 milliarder dollar – cirka 23,5 milliarder kroner.

Med oppkjøpet håper amerikanerne å utvide virksomheten sin i verdens tredje største e-handelsmarked, skriver MarketWatch.

BLIR MED VIDERE: Grunnlegger Russel Cummer i Paidy. Foto: Bloomberg

Paidy, en av Japans få «enhjørningsbedrifter» før oppkjøpet, er en betalingsplattform som kundene kan kjøpe nå og betale senere i kontanter – uten renter. Måten det foregår på er at kunder av fintechselskapet kan kjøpe en vare på nett, deretter nedbetale månedlig gjennom en nærbutikk eller via bankoverføring. Per dags dato har det japanske fintechselskapet rundt 6 millioner brukere.

Paidy har økt kraftig i verdi bare på et halvt år. Betalingstjenesten hentet i mars 120 millioner dollar, for å sikte seg inn mot en mulig børsnotering. Da ble selskakapet verdsatt til 1,3 milliarder dollar.



Markedet skal dobles

Ifølge det japanske forskningsinstitusjonen Yano Research Institute er det ventet at volumet i etterbetalinger i Japan vil mer enn dobles fra 882 millioner yen i 2020 til 1,88 milliarder yen i 2024.

– Å kombinere Paidys merkevare, evner og talentfulle team med Paypals ekspertise, ressurser og størrelse vil gi et sterkt grunnlag for å øke momentumet vårt i dette strategisk viktige markedet, sier visepresidenten for Japan-virksomheten til PayPal, Peter Kenevan.

Paidy vil fortsette som i dag etter oppkjøpet, ved å beholde merkevaren og både grunnleggeren Russel Cummer og adm. direktør Riku Sugi vil fortsette å lede selskapet.

Oppkjøpet vil hovedsakelig bli betalt i kontanter, og det er ventet at det vil bli fullført i fjerde kvartal.