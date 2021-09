Tror ikke inflasjonsøkningen er i ferd med å stoppe

Ifølge CNBC opplever det amerikanske konsummarkedet økt inflasjon på grunn av et tilbudsunderksudd av varer og tjenester, og sentralbanken FED tror at dette kan vedvare over flere år. De mener at coronapandemien og forsinkelser for produksjonsbedrifter er mye av årsaken til dette.

– Nedgangen i økonomisk aktivitet kan stort sett forklares med at folk ikke gjør ting som å dra ut å spise, reise, og mangel på turister, skriver FED til CNBC.





Dette har ført til skyhøy inflasjon i USA, der den amerikanske konsumprisindeksen steg med 5,4 prosent i juli. Nå mener FED at amerikanske arbeidsgivere kommer til å øke lønninger for å møte inflasjonen.

Økte kostnader

En viktig årsak til den økende inflasjonen er at amerikanske bedrifter opplever høyere kostnader. Spesielt metall og andre viktige innsatsfaktorer i produksjon har steget i pris, samtidig som transportkostnader har økt. Dette har videre ført til at prisene har blitt skrudd opp for å beholde gode marginer.

– Til tross for at kostnadene har økt, sliter bedrifter med å skaffe nødvendige innsatsfaktorer. I flere områder ser vi videre at selskaper håndterer de økte kostnadene med å skru opp prisene på produkter. Vi har blitt varslet om at flere bedrifter kommer til å fortsette å øke prisene i de kommende måtene.