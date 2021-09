Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 9. september

Familiebedriften Grøntvedt Group går nå på børs etter å ha drevet fiskeforedling gjennom syv generasjoner.

Nylig hentet sjømatkonsernet 600 millioner kroner i et obligasjonslån, til en prising på 1,15 milliarder.

I fjor økte Grøntvedt omsetningen fra 549 til 806 millioner kroner. Ifølge konsernsjef Bjørnar Grøntvedt skal den dobles, om ikke tredobles, de neste to–tre årene.

---

Strømprisen stiger i disse dager til stadig nye rekorder. Analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou har et tips som kan veie opp for de økte husholdningskostnadene.

Han mener det vil være en god hedge mot de høye strømprisene å kjøpe aksjer i Bonheur eller Cloudberry Clean Energy, som begge produserer strøm i dagens marked.

For Bonheur ser Holm at EBITDA-resultatet kan økes med en milliard kroner det neste året. Analysesjefen mener dette er et fornuftig anslag, og ser en oppside på 20 prosent for aksjen.

---

Bilbransjen har aldri ligget an til et bedre år enn i år, tross pandemi og halvlederproblemer.

Forventet resultat etter skatt for 2021 ligger snart 20 prosent høyere enn hva analytikerne anslo for året før pandemien slo inn i fjor.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea er blant de som følger bilmarkedet tettest i Norge. Han mener marginene i bransjen er knallhøye.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsministerkandidat Jonas Gahr Støre.

For å få flere til å stemme Ap, advarer Gahr Støre nå mot å stemme på Rødt og MDG, selv om han vet at disse to partiene kan bli avgjørende når et flertall på Stortinget skal etableres.

Erna Solberg får krysse fingrene for at folk hører på Jonas Gahr Støre. For Ap er dette en risikofylt strategi, skriver Hegnar.

---

Makro:

Norge: BNP juli, kl. 08.00

Kina: KPI & PPI august, kl. 03.30

Japan: Maskinordrer august, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse juli, kl. 08.00

ØMU: ESB, rentebeslutning, kl. 13.45

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Aker Carbon Capture: Kapitalmarkedsdag, webcast, kl. 15.00

Bank: SvD Bank Summit, kl. 09.00-17.15

ØMU: ESB, pressekonferanse ifm. rente, kl. 14.30

USA: DOE oljelagertall, kl. 17.00

Ekskl. utbytte:

Golden Ocean Group, Saga Pure