Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 10. september

Det nye norske investeringsselskapet Axxelerator Capital skal hamstre unoterte, mellomstore bedrifter og ta hele porteføljen på børs.

Med på laget har selskapet et kobbel milliardærer, som Egil Stenshagen, Ertvaag-familien, Bakkejord-familien, Halgrim Thon og NSV Invest, der blant andre Christian Ringnes er med.

Axxelerator Capital har fått inn kommittert kapital på 1,3 milliarder kroner fra investorene, og planen er å hente inn ytterligere 200 millioner til høsten.

---

Stjerneinvestor Arne Fredly advarer mot bjellesauer. Han mener det i avisen ikke kommer frem at de kan ha kjøpt til mye lavere kurs, samtidig som aksjen allerede har gått 50 prosent.

Da kan bjellesauene allerede være på vei ut, sier Fredly, som selv er en av børsens største bjellesauer.

Aviser lager overskrifter, og dessverre kommer informasjonen for sent, sier Fredly.

---

Kepler-analytiker Petter Haugen spår ny ratedobling i containerfraktmarkedet.

Raten pr. 20-fots container er nå 7.500 dollar, ti ganger høyere enn gjennomsnittet fra 2015 til 2019, men Haugen mener det er rom for en ny dobling.

Han peker på tre hovedårsaker til det ekstremt stramme markedet: Lav underliggende flåtevekst, kraftig etterspørselsvekst for containervarer og lavere produktivitet ved terminaler som følge av covid-restriksjoner.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligprisene, som i august steg mer enn ventet.

Alt ligger til rette for mange måneder med prisfall eller null vekst, først og fremst fordi det vil komme renteøkninger på rekke og rad.

Vi er nok litt mer optimistisk enn gjennomsnittet av samfunnsøkonomer og Norges Bank. Vi bør ikke glemme at en høyere rente er et tegn på at det går bedre i landet, skriver Hegnar.

Makro, Norge (SSB)

Konsumprisindeksen, august

Harmonisert konsumprisindeks, august

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august

Produsentprisindeksen, august

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands

Danmark: KPI, august (08.00)

Storbritannia: industriproduksjon, juli (08.00)

Storbritannia: BNP, juli (08.00)

Tyskland: KPI endelig, august (08.00)

Canada: sysselsetting, august (14.30)

USA: PPI, august (14.30)

USA: grossistlager foreløpig, juli (16.00)

Kilder: SSB, TDN Direkt