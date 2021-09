Dette vil påvirke fredagens handel

Av førhandelen til IG Trading går det mot en flat åpning på 0,06 prosent på Oslo Børs fra start.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger fredag morgen og brent-oljen står i 72,08 dollar fatet, opp 1,04 prosent. WTI-oljen er opp 0,60 prosent til 68,55 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 72,57 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

Oljeprisene var ned tidlig fredag morgen, etter at Kina varslet frislipp av strategiske oljereserver for å dempe prispresset for innenlandske raffinerier. Det skal være første gang at kinesiske myndigheter går til dette skrittet.

I USA er produksjon tilsvarende nesten 1,4 millioner fat pr. dag er fortsatt ute av spill i Mexicogolfen, og det samme gjelder én million fat pr. dag i raffinerikapasitet.

Til tross for Kinas frislipp har oljeprisen snudd oppover.

Asia

I Tokyo stiger Nikkei 1,01 prosent, og det samme gjør den bredere Topix-indeksen, som er opp 0,95 prosent. Shanghai Composite-indeksen legger på seg 0,62 prosent, mens large cap-indeksen CSI 300 er opp 1,13 prosent.

Hang Seng i Hongkong viser vei med en oppgang på 1,63 prosent, mens Kospi-indeksen i Seoul stiger 0,39 prosent. «Down under» er Sydney-børsen opp 0,6 prosent.

Wall Street

På makrofronten slippes det tall for amerikansk PPI i august klokken 14.30 norsk tid, samt foreløpige tall for grossistlagrene for juli 16.00.