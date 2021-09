– Investorer gjør så godt de kan for å tilpasse seg et stadig endrende verdensbilde og investerer i sektorer som kan stå mot det negative sentimentet på Wall Street og resten av verdens børser.

Det sier Jim Cramer, programleder i aksjeprogrammet Mad Money på CNBC.

Både Dow Jones og S&P 500 har stengt i rødt fire dager på rad, og også Nasdaq – som stadig setter nye rekorder – ser ut til å ende uken i negativt lende.

– Hvordan takler man et dystert marked? Jeg har en løsning: Du kjøper aksjene til selskaper som passer større temaer. Aksjer du alltid kan kjøpe mer av hvis de blir slått hardt ned, sier Cramer.

Fire sektorer å satse på

Den første sektoren, eller det første temaet, Cramer snakker om er cybersikkerhet.

Han omtaler sektoren som «essensiell i en verden der alt i stadig økende grad er knyttet sammen og svindlere og tyver blir smartere hver dag».

I denne industrien anbefaler aksjeeksperten kjøp av CrowdStrike som er «nær uten konkurrenter», der Palo Alto Networks kan være et mulig unntak.

Det andre temaet er «hva som helst som får deg til å se eller føle deg bedre under pandemien», ifølge Mad Money-programlederen. Han referer til aksjer som Signet Jewelers og Ulta Beauty.

Et annet tema er «digitaliseringen av alt». Et selskap som passer godt her er automatiseringsselskapet UiPath.

Sist anbefaler Cramer teknologiaksjer.

– Dette er en ustoppelig trend. Om vi snakker om trading uten kommisjonsavgifter eller kunstig intelligens som lar deg slippe unna kredittgjeldens lenker, sier Cramer.

Han anbefaler Affirm Holdings og andre selskaper i kjøp nå, betal senere-industrien.