Meglerhuset Pareto dømt til å betale millionerstatning til britisk bank

Investec Bank utbetalte i juli 2015 et lån på 38 millioner amerikanske dollar, som den gang tilsvarte rundt 300 millioner norske kroner, til seks nyetablerte, norske aksjeselskaper. Meglerhuset Pareto Securities var tilrettelegger.

Lånene var sikret med pant i skip i hovedsak i Brasil. Rett før transaksjonen fant sted fikk ansatte i Pareto informasjon om at en brasiliansk aktør, som sto for driften av flere av skipene, hadde flere ubetalte krav, og at det var rettstvister rundt skipene. De ansatte i Pareto informerte likevel ikke Investec om dette.

Da saken var oppe i Oslo tingrett i fjor, tapte Investec på alle punkter og ble samtidig dømt til å betale drøyt 17 millioner kroner i sakskostnader.

Lagmannsretten ga imidlertid banken delvis medhold. De mener at det at Pareto ikke informerte Investec om problemene, ikke kan forklares på en annen måte enn at de fryktet at informasjonen kunne gjøre at banken trakk seg, og at Pareto dermed ville gå glipp av 2,5 millioner dollar de skulle få i godtgjørelse.

Investec ble dermed tilkjent 7,5 millioner dollar – omtrent 64,7 millioner norske kroner – som tilsvarer beløpet selskapet tapte på lånet.

Investec hadde også saksøkt Pareto Business Management, som var forretningsfører for de nyetablerte aksjeselskapene, og to Pareto-ansatte. Lagmannsretten forkastet anken på punktene som gjaldt disse, og banken må betale samlede sakskostnader på til sammen 8,3 millioner kroner.