Kan spare giganter for mange milliarder – aksjen spås kraftig opp

Det Massachusetts-baserte selskapet Aspen Aerogels utvikler isolasjonsløsninger, blant annet et tynt gelprodukt kalt PyroThin, som sprøytes inn i sprekkene i en batteripakke, og bidrar til å redusere brannfaren. Investeringsselskapet Piper Sandler mener at selskapet er godt posisjoner for et inntog i elbilmarkedet, ifølge CNBC.

Det har vært flere tilfeller der elbiler begynner å brenne, blant annet har Chevrolet måtte trekke tilbake alle solgte Bolt på grunn av brannfare i batteripakken. Meglerhuset mener at Aspen Aerogels tilbyr en løsning på problemet, og at det vil kunne adopteres av elbilprodusentene.

«Batteribranner er ingen spøk. Chevrolet Bolt-tilbakekallelsen vil koste 1,8 milliarder dollar, og det er en modell med relativt lavt salgsvolum», skriver analytiker Alexander Potter i analysen.

Potter mener at batterimarkedet for elbiler er dobbelt så stort som Aspen Aerogels hovedvirksomhet, og at selskapet har en god mulighet til å dominere i elbilmarkedet fremover.

Investorene har åpenbart troen på aksjen, som er opp 156 prosent så langt i år. Piper Sandler og Potter mener at kursen på selskapet, med en markedsverdi på 1,4 milliarder dollar, skal opp i 58 dollar, en oppside på 36 prosent fra dagens kurs.