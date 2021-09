Forvalterens fire store favorittaksjer

Styrelederen for Aberdeen Standard Investments Asia, Hugh Young, har jobbet med finans siden 80-tallet. Og da han var gjest hos CNBCs «Pro Talks» i forrige uke nevnte han fire store selskaper han mener det fortsatt er mulig å få noe ut av.

– Samsung gir fortsatt god verdi, sier Young.

– TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) er et flott selskap, men sannsynligvis ganske riktig verdsatt og ikke undervurdert som Samsung er, sier han.

Løftes på momentum

Ifølge forvalteren er det mye vanskeligere å finne verdier i større aksjer, men det er mulig å finne aksjer med god pris hvis du gjør god nok research.

– Ofte er det store selskaper et området hvor du får verdiene løftet på momentum. For eksempel når alle investerer i noe eller trekker seg ut av det samme, sier Young og viser til de kinesiske teknologiaksjer som eksempler på dette.

FAVORITT: Ifølge forvalter Hugh Young er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company den beste chipprodusenten å investere i. Foto: Bloomberg

Når det kommer til TSMC mener Young at selskapet har fordel av sterk etterspørsel som presset opp prisen på halvledere, samtidig som at selskapet klarer å opprettholde et konkurransefortrinn. Sammenlignet med den andre store chipprodusenten i Taiwan, United Microelectronics Corporation (UMC), mener Asia-forvalteren at TSMC er et klart bedre selskap.

– TSMC ville definitivt være vårt beste valg av chip-selskapene, og det er et av våre største, hvis ikke det største, investeringene i vårt Asia Pacific-fond med store selskaper, sier han.

– Det er en tøff industri, det kommer alltid konkurranse. Kina prøver å spise seg inn i markedet, og til slutt vil Kina selvfølgelig lykkes. Likevel har TSMC virkelig klart å holde på sin teknologiske fordel. De er absolutt et hode foran de andre, sier Young.

Gull i gruveselskaper

Andre sektorer Young mener det er verdier å finne er i gruvesektoren. Der er favorittene hans kjempene BHP og Rio Tinto.

– BHP er en av våre ti beste investeringer i vårt asiatiske fond, sier han.

– De har førsteklasses eiendeler, og det er ingen tegn til en langsiktig reduksjon i etterspørselen etter dem. Ja, prisen vil svinge, men Kina trenger fortsatt disse varene, akkurat som andre utviklingsøkonomier i verden.



Med en så langsiktig etterspørsel, som det er etter råvarene til BHP og Rio Tinto, mener Young at det nærmest uansett er anstendige investeringer, skriver CBNC.

Young forvalter to fond: Asia-Pacific Equity Fund som er ned 1 prosent i år, og Asia Focus Fund som er opp rundt 40 prosent det seneste året.