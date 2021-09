Ray Dalio, grunnlegger av verdens største hedgefondselskap Bridgewater Associates, mener kombinasjonen av stigende inflasjon, sentralbankene som holder rentene lave og enorme støttekjøp gir mange risikopunkter for investorer – men det er ingen grunn til å gjemme seg bak kontanter.

– Vit at cash is trash. Ikke behold det i kontanter, sier Ray Dalio på SALT-konferansen i New York i går.

Han uttalte det samme i fjor, og ser altså fremdeles på kontanter som søppel. Han mener det viktigste du kan gjøre som individuell investor er å diversifisere godt.

– Diversifiser på tvers av landegrenser, valutaer, aktivaklasser og så videre, så du har balanse. Så kan du ta taktiske avgjørelser derfra. Alle disse investeringsområdene vil utkonkurrere kontanter, sier hedgefondmilliardæren.

Kan bli hett

Dalio sier at de fleste investorer ikke diversifiserer porteføljen sin.

– De fleste tenker kun på aksjemarkedet. Og aksjemarkedet er attraktivt sammen med de andre alternativene. Men dynamikken vil bli noe annerledes når pengepolitikken blir strammere.

Hedgefondforvalteren forteller at Federal Reserve og andre sentralbanker rundt om i verden vil starte å trekke tilbake sine støttekjøp under pandemien, og da vil aksjer komme i en skvis.

Fed møtes neste uke for å diskutere hva som skjer med en stadig hetere inflasjon og stigende økonomi. Fed-topp Jerome Powell tror at de økende prisene er midlertidige og ikke vil overopphete økonomien.

Likevel tror økonomer at Fed vil starte å trappe ned støttekjøpene sine innen året er omme. Rentesatsene er ifølge Powell en separat diskusjon uavhengig av nedtrappingen av støttekjøp.