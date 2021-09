24-åring får 7,5 år i fengsel etter å ha svindlet for 775 mill.

Investorene som stolte på Stefan Qin trodde de hadde funnet det neste store – et hedgefond som genererte 500 prosent avkastning ved å utnytte prisforskjellene mellom kryptovalutaer på 40 kryptobørser over hele verden.

I stedet brukte den 24 år gamle, selvutnevnte mattetrollmannen pengene på en overdådig livsstil, inkludert en penthouseleilighet til 23.000 dollar – nær 200.000 kroner – i måneden på Manhattan, og mislykkede investeringer i kryptolanseringer og eiendom.

Føderale myndigheter har konkludert med at Qin svindlet mer enn 100 mennesker av rundt 90 millioner dollar, gjennom investeringer i hans selskap Virgil Sigma Fund LP.

Ødelagte liv

Mer enn et dusin investorer hadde skrevet brev til dommeren, inkludert flere som sa at de hadde mistet alle sparepengene sine til Qin. En kvinne sa at hun satt igjen hjemløs og fattig.

Qin sa til dommeren at han var knust etter å ha lest brevene, hvorav mange var familie, venner eller forretningsforbindelser.

Qin hevdet at han hadde utviklet en spesiell handelsalgoritme kalt Tenjin som kunne tjene fortjeneste ved å kjøpe en kryptovaluta på en børs og selge den til en høyere pris på en annen.

Kort tid etter at han startet Virgil, skrøt han av at fondet produserte en årlig avkastning på 500 prosent i 2017. Wall Street Journal skrev en profil av ham i 2018, da han tjente 23,5 millioner dollar. I 2020 hadde han samlet inn mer enn 90 millioner dollar.

– Men ting begynte å gå dårligere og folk begynte å bli mistenksomme overfor løftene mine, sa Qin til dommeren.

– I stedet for å være ærlig gjorde toppet jeg løgnene mine med nye løgner. Jeg trodde jeg var hovedpersonen og livet var et videospill, og jeg hadde nettopp funnet juksekoden for å slå den. Som vi vet er livet ikke et videospill, sier Qin.

Overga seg frivillig

Mot slutten av 2020 toppet tapene seg, og investorene begynte å be om pengene sine tilbake, uten at han klarte å betale tilbake.

Etter dette fløy Qin tilbake til USA fra Sør-Korea, overga seg til myndighetene i februar og erkjente straffskyld samme dag.

– Qin brukte hedgefondet som sin egen sparegris, stjal investorpenger for å leve en overdådig livsstil og løy gjentatte ganger for investorer om hva han gjorde med pengene deres, sa assisterende amerikansk advokat Daniel Tracer i et notat.

– Qin stjal ikke mat fra en dagligvare for å mate familien sin. Han stjal over 90 millioner dollar fra vanlige mennesker og har ikke vist ekte anger, sier investoren Steve Reich.

Qin går nå mot fengselsstraff på syv og et halvt år for sine misgjerninger.