Disse grønne aksjer du bør eie nå

JP Morgan har likevel overvekt i energisektoren, og mener det kan være kjøpsmuligheter der da den har gått ned siden mars.

– Undervurdert i Europa

Hos Bank of America har de derimot sett på hvordan aksjene til de tradisjonelle energiselskapene har gjort det, og hvilke aksjer som er blitt undervurdert av ESG-fondsforvaltere,

«Vår analyse av ESG-fondseier viser at energi er den mest undervektede sektoren i Europa», skriver banken i et notat fra tidligere september.

Ifølge BoA-analytikerne kan fond fokusere på utslippsreduksjon, og vil da ekskludere tradisjonelle olje- og gasselskaper. Men etter hvert som sektoren får mindre utslipp, tror investeringsbanken at ESG-fond vil øke eksponeringen mot selskaper som bedre håndterer ESG-utfordringer i forhold til konkurrentene.

«Investorer leter i økende grad etter ESG-forbedringer: Selskaper som skal håndtere ESG-utfordringer og muligheter, men innsatsen deres blir ennå ikke gjenspeilet i score/rangeringer fra ESG-rangeringsleverandører eller fondsforvaltere», skriver analytikerne.

Hvem tjener på inflasjon?

Bernsteins analytikernes valg inkluderte også fornybar energi-selskaper, men de så også på hvilke selskap som ville takle inflasjonen best i markedet.

«Vi er ikke ute av faresonen ennå når de kommer til kostnadsveksten. Til tross for at finansmarkedene virker å være åpne om inflasjonsrisiko, fortsetter spotinflasjonsindikatorene å øke på mange områder», skriver Bernstein-analytikerne i notatet fra tidligere denne uken.

I august var inflasjonen i eurosonen på sitt høyeste på ti år, mens konsumprisen har steget med 3 prosent det seneste året. Bernstein gjorde derfor en undersøkelse blant analytikerne deres om hvilke aksjer som tåler kostnadspress bedre enn konkurrentene, og valget falt på det skotske kraftleverandøren SSE.

«Vi fremhever SSE som et selskap som er tjent med høyere inflasjon på grunn av deres inntekter er koblet tett opp mot inflasjon i nettverk-avdelingen og i fornybar energi-sektoren», skriver Bernstein i notatet.

I tillegg liker også analytikerne energiselskapene EDP og Enel, som også JP Morgan trakk frem som favoritter. Ifølge Bernstein står EDP for «disiplinert grønn vekst», mens de kaller Enel for et «fornybart kraftverk», skriver CNBC.