Ifølge CNBCs Jim Cramer er den tilsynelatende årlige kampen i Washington om hvorvidt USA skal heve gjeldstaket for å hindre at staten kan gjøre opp seg, historisk sett et grønt lys for å kjøpe aksjer.

På CNBC-programmet «Squawk on the Street» reagerte Cramer på at Det hvite hus mot å ikke heve myndighetenes mulighet til å nedbetale gjeld kan føre til en resesjon.

– Jeg undersøkte dette, og du måtte kjøpe hver gang en høytstående embetsmann sa at dette ville føre til en resesjon, sier programlederen.

Dipp er kjøpssignal

Cramer la til at enhver aksjedipp som kommer av forhandlinger er et kjøpssignal for investorer.

– Jeg fikk akkurat kjøpssignalet fra presidenten, sier han og påpeker at gjeldstaket alltid ender opp med å bli økt.

Ifølge Cramer er det utenkelig at USAs gjeld bli misligholdt — for både demokratene, som på generell basis vil heve den, og for republikanerne, som klager på et frem til siste sekund før de går med på å heve den.



Finansminister og tidligere sentralbanksjef Janet Yellen advarte i forrige uke om at bare tanken på et mislighold vil kunne ha store konsekvenser. Mens republikanernes leder i det amerikanske senatet Mitch McConnell har sagt at demokratene, som har kontrollerer begge kamrene, burde hevet gjeldstaket på egenhånd.