Ariel Investment: Fem aksjer som handles med minst 40 prosent rabatt

Til tross for at vekstaksjene har hatt et solid år, er det mange verdifulle selskaper som blir oversett og som handles med rabatter på 40 prosent eller mer, sier John Rogers, forvalter hos Ariel Investment.

TÅLMODIG: John Rogers i Ariel Investment. Foto: Bloomberg

Rogers er kjent for sin tålmodige tilnærming for å investere og avdekke feilprisede selskaper som har en verdi på lang sikt, skriver CNBC.

Her er Rogers fem toppvalg for aksjer som er lavt priset:

Ariel Investments undervurderte akser Selskap Ticker Kurs ($) ViacomCBC CI B VIAC 39,99 Adtalem Global Education ATGE 39,66 ADT ADT 8,3 Manchester United PLC MANU 17,99 Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 79,24

Den billigste aksjen er alarmselskapet ADT. Men en prising på bare 8,3 dollar pr. aksje mener Rogers at den handles med en rabatt på nesten 50 prosent. Forvalteren mener aksjen kan ha en verdi på rundt 16 dollar pr. aksje. Til CNBCs «Squawk Box» sier Rogers at sikkerhetsselskapet har brukt penger på å hente inn nye kunder, men at han er optimistisk om at investeringene vil komme tilbake kraftig og at selskapets fremtid er lys.

Et annet selskap som blir trukket frem er Adtalem Global Education som blir handlet for 39 dollar pr. aksje. Rogers trekker frem at han er optimistisk med tanke på selskapets nyutnevnte sjef, og at selskapets aksje kan dobles i verdi i løpet av de neste 12 månedene. Hittil i år er aksjen opp 15 prosent, skriver CNBC.

Madison Square Garden Entertainment er blant selskapene Arial er mest overbevist om. Rogers sier han håper at etterhvert som at økonomien fortsetter sin gjenåpning, vil sports- og musikkfans være tilbake på Madison Square Garden. I tillegg er han også veldig begeistret for det kuleformede underholdningsstedet selskapet bygger i Las Vegas. Aksjen handles for tiden for rundt 79 dollar, etter å ha falt 24 prosent i år.

Rogers mener også Manchester United er undervurdert. Ifølge Rogers er klubben et kjempegodt rykte, men har blitt trukket ned av pandemien. Dette forventer han at vil snu og at folk vil komme tilbake til sportsklubbene og -arrangementene igjen.

Det siste selskapet Rogers trekker frem er ViacomCBS. Det er et amerikansk multinasjonalt mediehus med hovedkontor i New York. Det er en aksje som en aksje som har underprestert sammenlignet med konkurrentene, og det derfor kan være verdier å hente.