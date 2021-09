Disse aksjene har steget mest i år

Kriser har det vært mange av i tørrlastmarkedet de seneste årene, men i år har capesizeratene skutt i været. Det har gitt kursrally for tørrlastrederiene på Oslo Børs.

I år har Hong Kong-baserte Jinhui Shipping gitt aksjonærene en avkastning på 434,6 prosent. Rederiet er mest kjent for brødrene Ng Siu Fai og Ng Kam Wah Thomas som tar ut enorme lønninger.

MPC Container Ships har gitt nest best avkastning på børs i år med 299,5 prosent. Rederiet tjener gode penger på et sterkt containermarkedet og fikk et EBITDA-resultat på 31,9 millioner euro i andre kvartal.

Bioteknologiselskapet Aqua Bio Technology med Roger Hofseth som største eier har kastet av seg 298,5 prosent. Nummer fire på listen finner man Awilco LNG med 196,8 prosent avkastning.

Topp 10 Aksje Avkastning Jinhui Shipping 434,6% MPC Container Ships 299,5% Aqua Bio Technology 298,5% Awilco LNG 196,8% Next Biometrics 188,7% 2020 Bulkers 181,2% Golden Ocean 164,9% Belships 145,2% Flex LNG 118,2% Nordic Semiconductor 112,9%

Comeback

Innenfor teknologi har fingeravtrykkselskapet Next Biometrics og Nordic Semiconductor gjort det best med en avkastning på henholdsvis 188,7 og 112,9 prosent.

Tor Olav Trøim var lenge bunnskrapt etter katastrofal utvikling i Borr Drilling og Golar LNG. Nå har Trøim blitt søkkrik igjen, etter eventyrlig utvikling i 2020 Bulkers. Aksjen har lagt hittil i år gitt en avkastning på 181,2 prosent, og selskapet pøser utbytter hver måned.

John Fredriksen har god grunn til å glede seg over kursutviklingen til Golden Ocean og Flex LNG, som har kastet av seg henholdsvis 165 og 118 prosent.

På topplisten til Finansavisen finner man også Frode Teigens Belship med en avkastning på 145 prosent.