Berntsen: – Mange investorer er usikre på veien videre

Middelmådige makrotall og stigende renter bidro til børsfall både i USA og Europa fredag.

Usikre investorer

«Mange investorer er usikre på veien videre gitt at aksjemarkedene (ex. Asia) handles nær all-time high samtidig som vekstutsiktene i verdensøkonomien har blitt dårligere på kort sikt. Når det er sagt, selskapenes samlede inntjeningsevne på lang sikt og underliggende rentenivå er det som betyr mest for aksjemarkedene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Han understreker at dersom resultatene for tredje kvartal, som snart er unnagjort, skulle skuffe vil dette naturlig nok påvirke børsene negativt.

«Dessuten vil eventuelle endringer i den amerikanske sentralbankens rentepolitikk også kunne påvirke aksjemarkedene betydelig», skriver Berntsen.

Onsdag denne uken er det duket for et nytt rentemøte i Fed.

Rødt i Asia

Det har vært en rød start på børsuken i Asia, hvor Hang Seng-indeksen har falt rundt 4 prosent. En av de største taperne er eiendomsgiganten China Evergrande Group som er ned nesten 17 prosent.

Før helgen skrev Finansavisen at faren for mislighold av gjeld verdt mer enn 2.500 milliarder kroner nå er svært høy, og mange frykter en Lehman-lignende situasjon, med omfattende smitteeffekter og kanskje en ny finanskrise, i det minste i Kina.

«Det er naturlig å anta at den svake utviklingen på Hongkong-børsen vil skape usikkerhet blant investorene i Europa og USA i dag», understreker Berntsen.