Rikinger redde for å gi bort for mye arv

Entreprenører som Warren Buffett og Kevin O'Leary er ikke de eneste som er redde for å overlate for mye penger til sine barn.

En ny undersøkelse gjennomført av investeringsselskapet The Motley Fool viser at hele 70 prosent av dollarmillionærer er redde for hvor mye de kommer til å gi til barna sine.

I undersøkelsen ble 2.000 rike mennesker – klassifisert som personer med formue på over én million dollar, eller 8,7 millioner kroner – spurt om deres syn på arv.

Arv med betingelser

Deltakerne i undersøkelsen nevnte flere uromomenter i forbindelse med å etterlate store pengebeløp til sine barn, inkludert at formuen ville bli brukt uansvarlig eller at det ville gi påskudd for å være lat.

– De vurderer å etterlate arven med betingelser som intensiverer arvtagerne til å plukke opp verdier de ser på som verdifulle. Som å være hardtarbeidende, gjøre det godt på skolen og finne en god karriere, sier Motley Fool-analytiker Jack Caporal til CNBC.

Undersøkelsen fant også at 85 prosent av deltakerne som fikk mellom 500.000 og 1.000.000 dollar i arv, var enige i at det er mulig å etterlate for mye penger til neste generasjon.

– Resultatet viser at avgjørelsene er tatt basert på egne opplevelser. Det er interessant fordi da vet man at dette kommer av egenkjøpt erfaring, sier Caporal.

Av dem som fikk mellom 100.000 og 500.000 dollar i arv var 78,5 prosent enige, og bare 69 prosent enige blant dem som arvet mindre enn 100.000 dollar.

Til tross for bekymringene over hvor mye arv som bør etterlates barna, viser undersøkelsen at 60 prosent synes det er viktig å etterlate seg arv, og rundt 35 prosent sier de planlegger å gi mer enn 50 prosent av midlene til neste generasjon.