Joe Biden sanksjonerer kryptobørs

Det amerikanske finansdepartementet anklager Suex for å legge til rette for ulovlige transaksjoner samt løsepengeangrep, og sanksjonen er departementets første mot en kryptobørs for slik aktivitet.

– Børser som Suex er essensielle for folk som ønsker å kreve løsepenger gjennom kryptovaluta. Avgjørelsen er et steg i retning av vår intensjon om å få slutt på ulovlig aktivitet rundt kryptovaluta, skriver sekretær i finansdepartementet Wally Adeyemo til Reuters.

Hackere har vært kjent for å kreve løsepenger i form av kryptovaluta for alt fra datainnbrudd hos sykehus til fabrikker. Et eksempel er angrepet på rørselskapet Colonial Pipeline, som førte til kortvarig knapphet av drivstoff langs hele østkysten av USA.

Måtte snakke med Putin

I 2020 er det estimert at om lag 400 millioner dollar i kryptovaluta ble betalt i løsepenger. Problemet har blitt så stort at Biden i et møte med den russiske presidenten Vladimir Putin spurte om hackergruppene kunne holde seg unna de største selskapene, da gruppene ofte er basert i Russland eller Ukraina.

Videre skriver finansdepartementet at flere kryptobørser gjør en innsats for å forhindre slike situasjoner. Samtidig mener de at Suex dro nytte av angrep som omhandlet løsepenger for selv å tjene på det.

– Sanksjonen fra amerikanske myndigheter er et klart signal på at de ikke vil tillate ulovlig aktivitet, avslutter kryptoforsker Tom Robinson.