Dette må du vite før onsdagens handel

Av førhandelen til IG Trading så det tidlig onsdag morgen ut til at det ville bli en paddeflat åpning på Oslo Børs, men futures har styrket seg og peker mot en oppgang på 0,26 prosent fra start. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,79 prosent til 75,13 dollar. WTI-oljen er opp 0,43 prosent til 71,29 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 73,72 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oppsvinget kommer etter at industridata viste at amerikanske råoljelagre falt mer enn ventet i forrige uke i kjølvannet av to orkaner, som igjen gir en strammere tilbudssiden siden etterspørselen er bedret.

Råoljelagrene falt med 6,1 millioner fat forrige uke, ifølge markedskilder, og det var langt større enn nedgangen på 2,4 millioner fat, som var spådd av 10 analytikere Reuters har vært i kontakt med.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,96 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,18 prosent, mens Shenzhen Component går tilbake 0,70 prosent.

Kina-børsene falt over 1 prosent fra start, men har hentet seg noe inn, etter at de har vært stengt i to dager.

I India stiger Sensex-indeksen 0,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,49 prosent, og Straits Times i Singapore synker 0,66 prosent.

Markedene i Hong Kong og Sør-Korea er stengt på grunn av offentlige høytidsdager onsdag.

Wall Street

Investorene følger ekstra nøye med på makrofronten onsdag ettersom den amerikanske sentralbanken, FED, skal legge frem rentebeslutningen og nye prognoser. I tillegg legges det frem tall for bruktboligslaget for juli.

Slik så de amerikanske nøkkelindeksene ut ved stengetid tirsdag:

Industriindeksen Dow Jones ble tirsdagens taper, og endte dagen svakt ned 0,14 prosent til 33.921,42 poeng.

ble tirsdagens taper, og endte dagen svakt ned 0,14 prosent til 33.921,42 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen endte ned 0,08 prosent til 4.354,14 poeng.

-indeksen endte ned 0,08 prosent til 4.354,14 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq steg svakt med 0,22 prosent, og endte i 14.746,4 poeng

De amerikanske indeksene har, i likhet med Oslo Børs, vært preget av Evergrande-krisen, og et nytt spenningsmoment er rentedommen i kveld. Sentralbanksjefen Jerome Powell avgir fasit om det blir noen endringer fra dagens 0,25 prosent klokken 20.00 norsk tid.

Hovedindeksen

På selskapsnivå legger EXACT Therapeutics frem kvartalstall, Astrocast skal holde et webinar, mens Techstep avholder en ekstraordinær generalforsamling.

Tirsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,55 prosent, til 1.120,47 poeng, etter mandagens fall.