Ingen renteendring fra Fed – men varsler nedtrapping av krisetiltak

Den amerikanske sentralbanken holder som ventet renten uendret i intervallet 0-0,25 prosent. Samtidig varsler de at en nedtrapping av krisetiltak vil skje innen nærmeste fremtid.

Stalltipset fra økonomene var på forhånd sentralbanken vil være forsiktige med nye beskjeder rundt den forventede bremsingen av inflasjonen. Spenningen var hovedsakelig hvorvidt den amerikanske sentralbanken skal skalere ned volumet av rentepapirer de kjøper.

Sentralbanken i Washington kjøper for tiden rentepapirer for 120 milliarder dollar hver eneste måned. Over lengre tid har forventningene steget til at dette vil bli trappet ned og mange lurer på hva dette vil få av konsekvenser for aksje- og rentemarkedet.

Den siste inflasjonsstatistikken fra forrige uke viste en noe mer dempet utvikling. Den årlige prisøkningen fra august i fjor til august i år var på 5,3 prosent, men prisveksten avtok fra juli til august i år.

Også arbeidsmarkedstallene som kom i forrige uke, var svakere enn ventet. Smittespredning av deltavarianten av coronaviruset skaper uro rundt den økonomiske utviklingen. Totalt sett mener økonomer at det vil gjøre at sentralbanken kommer til å sitte rolig i båten en stund til.