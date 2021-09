God stemning på Wall Street

Alle de tre indeksene steg markant på onsdag i kjølvannet av Feds pressekonferanse.

Industriindeksen Dow Jones endte dagen opp 1,00 prosent til 34.258,32 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,95 prosent til 4.395,65 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner, og steg med 1,02 prosent, og endte i 14.896,85 poeng.

Olje

Ved stengetid onsdag står brent olje i 72,10 dollar per fat, opp 2,28 prosent.

Den siste tidens oppgang kommer etter at det internasjonale energibyrået IEA estimerer at den globale oljeetterspørselen vil stige til 99,93 millioner fat per dag i 2022, en oppjustering med 88.000 fat.

Bevegelser

VIX-indeksen, også kjent som «usikkerhetsindeksen» faller litt over 14 prosent ned til 20,87 poeng ved stengetid på Wall Street.

Onsdag var det nokså kraftige bevegelser blant «FAANG»-aksjene Facebook, Amazon, Apple Netflix og Alphabet (tidligere Google).