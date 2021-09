Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 23. september:

Pareto-eier Svein Støle har tjent 675 millioner kroner på sine investeringer hittil i år.

Av hans synlige portefølje på 19 selskaper er hele 12 trauste sparebanker. Støles største enkeltinvestering er Sparebanken Vest. Den nest største er SpareBank 1 Østlandet.

Samlet er Støles sparebankportefølje opp nærmere 27 prosent. Til sammenligning har hovedindeksen ved Oslo Børs gitt en avkastning på 17 prosent i år.

Egersund-reder Frode Teigen skrev ned sine Belships-aksjer med 51 millioner kroner i fjor. I år har posten steget med én milliard, etter eventyrlig rate- og verdistigning i tørrlastmarkedet.

Teigens bokførte egenkapital i investeringsselskapene Kontrari og Kontrazi er samtidig økt til nær 2,5 milliarder kroner.

Fjoråret endte imidlertid med et negativt resultat på 86 millioner, tynget av nedskrivningene.

Hadean Ventures hadde som ambisjon å få inn minst 50 millioner euro i sitt andre fond. Allerede nå har 34 investorer tegnet seg for nær det dobbelte.

De største investorene er Oslo Pensjonsforsikring, Saminvest og KKR-gründer George Roberts. Andre store er Gjensidigestiftelsen, Argentum og Stein Erik Hagens Canica.

Hadean Ventures spisser seg inn mot tidligfaseinvesteringer i helsesektoren. At det første fondet har levert høy avkastning siden 2018, har vært avgjørende for at det andre fondet nå har hentet inn over 900 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om renteøkninger.

Ledende og innflytelsesrike samfunnsøkonomer har fortalt oss at vi nå må stålsette oss for to, fire og seks renteøkninger frem mot 2024. Så skremmende er dette at NRK Dagsrevyen sender et langt innslag om hvilken katastrofe vi står foran. Undergangen er nær.

Dette blir for masete for oss. Den såkalte «normalrenten» er milevis unna, skriver Hegnar.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

5th Planet Games, Havila Kystruten