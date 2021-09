Økonomien har bedret seg såpass at sentralbanken kan begynne å redusere takten på de månedlige kjøpene av obligasjoner, som i praksis innebærer trykking av penger, sier en av bankens komiteer.

Komiteen sier at de nå mener at veksten i år blir på 5,9 prosent, noe mindre enn 7 prosent som de spådde i juni.

Likevel ser de for seg minst en renteøkning neste år, noe tidligere enn de hittil har regnet med. Det tolkes som at banken er bekymret for inflasjon.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell sa onsdag at en annonsering av nedtrappingen av sentralbankens månedlige verdipapirkjøp kan komme på det neste møte til Federal Reserves rentekomité (FOMC).

Videre kom det på pressekonferansen blant annet frem at FOMC har diskutert i hvilket tempo det kan være hensiktsmessig å redusere kjøpene, og vurderingen er at prosessen bør kunne avsluttes i midten av 2022.

Neste FOMC-møte er planlagt avholdt 2-3. november.

Renten uendret

FOMC holder styringsrenteintervallet, målnivået for dagslånsrenten Fed funds, uendret på 0-0,25 prosent.

Det fremgår av pressemeldingen som ble kunngjort onsdag kveld.

Fed-komiteen var enig om rentebeslutningen.

I desember i fjor indikerte komiteen at den vil fortsette å øke beholdningen av statspapirer med minst 80 milliarder dollar pr måned og boliglånspapirer med minst 40 milliarder dollar pr måned inntil det er gjort betydelige fremskritt mot målene om maksimal sysselsetting og prisstabilitet. Siden den gang har økonomien gjort fremskritt mot målene, vises det til.

FOMC legger til at hvis fremdriften fortsetter stort sett som forventet, så kan en moderasjon i takten av aktivakjøpene snart kan være berettiget.

Renteanslag

FOMCs medianprognose er nå på en styringsrente på 0,1 prosent ved utgangen av 2021, som er uendret fra i juni. Ved utgangen av 2022 indikeres renten nå til 0,3 prosent, som er oppjustert fra tidligere 0,1 prosent.

Det fremgår av anslagene til komitemedlemmene, fremlagt onsdag kveld.

Ved utgangen av 2023 ligger medianprognosen nå på 1,0 prosent, mot tidligere 0,6 prosent. Videre indikeres det nå en rente på 1,8 prosent ved utgangen av 2024, mens renten på lenger sikt anslås fortsatt til 2,5 prosent.

(©NTB)