Mot opptur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,32 prosent i 07.30-tiden torsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Asia

Sensex i India er opp 0,8 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1 prosent og Straits Times i Singapore klatrer 0,9 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,6 prosent, i Hongkong stiger Hang Seng 0,7 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot faller 0,4 prosent.

De japanske børsene er stengt.

China Evergrande Group-aksjen stiger hele 12 prosent etter fallet tidligere i uken og siden nyttår på 80 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisene stiger torsdag morgen, godt hjulpet av strammere tilbud, lagertrekk i USA og bedre risikosentiment.

Brentoljen stiger 0,7 prosent til 76,36 dollar pr. fat torsdag morgen. WTI-oljen er opp 0,5 prosent til 72,36 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 75,76 dollar da Oslo Børs stengte i går.

USA

Alle de tre indeksene steg markant på onsdag i kjølvannet av Feds pressekonferanse.

Industriindeksen Dow Jones endte dagen opp 1,00 prosent til 34.258,32 poeng.

endte dagen opp 1,00 prosent til 34.258,32 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen endte opp 0,95 prosent til 4.395,65 poeng.

-indeksen endte opp 0,95 prosent til 4.395,65 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner, og steg med 1,02 prosent, og endte i 14.896,85 poeng.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,9 prosent før den sluttet på 1.141,51 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,1 milliarder kroner.

Asetek har opplevd redusert salg på grunn av Kina-nedstengninger samtidig som økte kostnader innen shipping- og komponenter gir en engangseffekt på 2,5 millioner dollar. Ledelsen forventer et driftsresultat i størrelsesorden null til to millioner dollar i 2021, mot tidligere forventninger på 8-10 millioner dollar. Aksjen falt 45,5 prosent til 32 kroner.

SpareBank 1 Markets gjenopptar dekning av sjømat med en kjøpsanbefaling på sektoren. Analytiker Knut-Ivar Bakken trekker frem Lerøy Seafood som favoritten blant de større oppdrettsselskapene. Aksjen gikk opp 5 prosent til 76,26 kroner.

Ingulstad Holding, et selskap kontrollert av Arnt Emil Ingulstad, har solgt 2,5 millioner aksjer i Ocean Sun. Samtidig har holdingselskapet inngått en 6 måneders lock-up-avtale for de resterende 2,56 millioner aksjene. 28. juni meldte Ocean Sun at Ingulstad hadde gått ut av selskapets styre, og at han ville fortsette som rådgiver for selskapet. Aksjen falt 10,5 prosent til 17 kroner.