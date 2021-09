Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 24. september

Kent Victor Syverstad, sjef for meglerkjeden EiendomsMegler 1 i Oslo og Akershus, advarer om bråbrems i boligmarkedet.

Han tror ikke på noen myk landing, men en brutal volumnedgang, på grunn av faktorer som renteøkninger, regjeringsskifte og rekorddyr strøm.

Siden nyttår er boligprisene opp 18 prosent i Norge og 16 prosent i Oslo, og det er solgt flere boliger enn noen gang. I høst tror han volumfallet kan bli på hele 25 prosent i Oslo.

---

Amund Espelien drar inn over 200 millioner kroner på salget av Prisguiden. Christen Sveaas får 227 millioner.

Selskapet selges til svenske PriceRunner, til en prising på rundt en halv milliard.

Prisguiden gjør prissammenligninger på nær sagt alt innen netthandel, og ble startet som en del av Hardware.no for over 23 år siden. I fjor omsatte selskapet for 36,5 millioner kroner.

---

Norske Viking Arm har fått kontrakt med den amerikanske megakjeden Home Depot.

Oslo-bedriften står bak en liten enhånds jekk som kan løfte opptil 150 kilo med millimeterpresisjon, og som også kan brukes som tvinge eller til å presse med.

Ifølge gründer og daglig leder Øivind Resch kan Home Depot-avtalen alene bety opptil 50 millioner kroner i året. I fjor omsatte Viking Arm for 20 millioner.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Kapitals årlige liste over landets 400 rikeste. Nå er alle på listen milliardærer, og samlet formue for alle på listen er 1.700 milliarder kroner.

Vi forstår godt at en liste med 400 milliardærer virker provoserende på noen, og en debatt om skattesatser må tas i forbindelse med statsbudsjettet.

Det vi ikke liker, er den hatske tonen som “de rike” blir møtt med. Vi snakker stort sett om eiere i norsk næringsliv, og alle burde fryde seg over at det går bra i norsk økonomi og at eierne da blir rikere, skriver Hegnar.

Dette skjer i dag

Ekstraordinær generalforsamling: Elliptic Laboratories.

Eksklusive utbytte: GC Rieber Shipping (1,23 kroner), Tieto (0,66 euro)

Makro, utenlands

Storbritannia: Gfk konsumenttillit, september (01.01)

Japan: KPI, august (01.30)

Japan: PMI foreløpig, september (02.30)

Sverige: PPI, august (09.30)

Tyskland: IFO-indeks, september (10.00)

USA: nyboligsalg, august (16.00)

Vi tar også med at Baker Hughes legger frem sin ukentlige riggtelling klokken 19.00 norsk tid.

Kilder: TDN Direkt, Trading Economics