Dette må du vite før ukens siste handelsdag

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,18 prosent fra start på hovedindeksen på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,4] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger fredag morgen og brent-oljen er opp 0,27 prosent til 77,48 dollar. WTI-oljen stiger 0,19 prosent til 73,42 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 76,76 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

Oljeselskaper i USA sliter fortsatt med å komme tilbake til full drift på østkysten etter at stormer har ødelagt flere fasiliteter.

«Langvarige skader og forstyrrelser etter orkanen Ida og sterk etterspørsel tærer på oljelagrene», skriver ANZ-analytikere i et notat, og legger til at trekkene fra amerikanske oljelagre øker.

Asia

Nikkei i Japan stiger 2,03 prosent tirsdag morgen, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,19 prosent.

Sensex i India er opp 0,61 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia synker 0,44 prosent og Straits Times i Singapore faller 0,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina synker 0,31 prosent, i Hongkong synker Hang Seng 0,09 prosent, mens Kospi i Sør-Korea faller 0,12 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges det frem tall for nyboligsalget i august klokken 16.00 norsk tid.

Wall Streets toneangivende indekser endte torsdag med oppgang.

S&P 500 steg 1,21 prosent til 4,448.98.

steg 1,21 prosent til 4,448.98. Industriindeksen Dow Jones endte også dagen i grønt, opp 1,48 prosent til 34,764.82.

endte også dagen i grønt, opp 1,48 prosent til 34,764.82. Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 1,04 prosent til 15,052.24.

De norske aksjene i de amerikanske markedet endte ukens nest siste handelsdag blandet. Borr Drilling og Flex LNG økte med henholdsvis 3,79 og 1,34 prosent, mens FREYR, en av de nyere norske tilskuddene til NYSE, falt derimot med 4,61 prosent.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser skal Elliptic Laboratories avholde en ekstraordinær generalforsamling, mens GC Rieber Shipping og Tieto handles eksklusive utbytte.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,4 prosent til 1.157,64 torsdag, godt hjulpet av grønne aksjer. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for rundt 5 milliarder kroner.

Denne uken har vi omtalt hvordan Folketrygdfondet har støvsugd markedet for Kahoot-aksjer , og torsdag steg aksjen 7,4 prosent til 65,90 kroner på gårsdagens nest høyeste volum.

Nel steg 4,4 prosent til 13,87 kroner til tross for at den britiske konkurrenten ITM Power har sendt ut et skremmeskudd om inntektene i hydrogensektoren.

Elkem markerte seg positivt med oppgang for tredje dag på rad, og steg nye 5,5 prosent til 37,52 kroner i kjølvannet av at SpareBank1 Markets oppgraderte til kjøp tidligere denne uken.

Dette skjer i dag

Ekstraordinær generalforsamling: Elliptic Laboratories.

Eksklusive utbytte: GC Rieber Shipping (1,23 kroner), Tieto (0,66 euro)

Makro, utenlands

Storbritannia: Gfk konsumenttillit, september (01.01)

Japan: KPI, august (01.30)

Japan: PMI foreløpig, september (02.30)

Sverige: PPI, august (09.30)

Tyskland: IFO-indeks, september (10.00)

USA: nyboligsalg, august (16.00)

Vi tar også med at Baker Hughes legger frem sin ukentlige riggtelling klokken 19.00 norsk tid.