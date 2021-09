NUMMER TO IGJEN: London. Foto: Bloomberg

New York holder på posisjonen som verdens fremste finanssentrum. Det viser den 30. utgaven av Z/Yen Groups undersøkelse av finanssentrenes konkurransedyktighet, som utføres i samarbeid med China Development Institute (CDI).

Den amerikanske storbyen har nå holdt på topplassen i tre år.

London holder på sin annenplass på listen. Hong Kong og Singapore rykker opp én plass hver, til tredje- og fjerdeplass, mens Shanghai faller fra sin tredjeplass i den 29. utgaven av Global Financial Centres Index (GFCI) til en sjetteplass nå.

San Francisco har rykket opp til femteplassen, fra 12. plass i den forrige rangeringen.

Los Angeles rykker også opp flere plasser, til en syvendeplass nå, mens de to asiatiske hovedstedene Beijing og Tokyo følger på plassene etter.

Lavere rating for topp 9

Felles for de ni største finansbyene er imidlertid at ratingen deres går ned. I det hele tatt går den gjennomsnittlige ratingen for byene på listen ned 12,9 poeng, eller 2,1 prosent.

Det er tredje gang på rad at snittratingen synker. Fallet nå forklares med den vedvarende usikkerheten rundt internasjonal handel, virkninger fra coronapandemien samt geopolitisk og lokal uro.

– Vi ser to mønstre i resultatene for GFCI 30: Tro på opphenting i økonomiene i Nord-Amerika og Vest-Europa etter sjokket i 2020, samt en utflating etter den kraftige veksten for finanssentrene i Asia og Stillehavsområdet, sier Michael Mainelli, professor og leder av Z/Yen.

Verdens 20 fremste finansbyer By Ranking Rating New York 1 (1) 762 (764) London 2 (2) 740 (743) Hong Kong 3 (4) 716 (741) Singapore 4 (5) 715 (740) San Francisco 5 (12) 714 (718) Shanghai 6 (3) 713 (742) Los Angeles 7 (13) 712 (716) Beijing 8 (6) 711 (737) Tokyo 9 (7) 706 (736) Paris 10 (25) 705 (699) Chicago 11 (15) 704 (714) Boston 12 (24) 703 (703) Seoul 13 (16) 702 (713) Frankfurt 14 (9) 701 (727) Washington DC 15 (14) 700 (715) Shenzhen 16 (8) 699 (731) Amsterdam 17 (28) 698 (695) Dubai 18 (19) 694 (710) Toronto 19 (29) 693 (694) Genève 20 (20) 692 (709) Kilde: Z/Yen Group

Finanssentrumsrangeringen omfatter 116 finansbyer verden rundt. Den baseres blant annet på en spørreundersøkelse utført blant mer enn 12.800 personer som jobber i finansbransjen.

Nye byer på listen i den 30. utgaven er Kigali og Laos.

Rangeringen oppdateres to ganger i året, i mars og i september.