EQT etterforskes etter omstridt aksjesalg

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, meldte fredag formiddag at det har besluttet å åpne formelle undersøkelser av EQT, et av verdens største oppkjøpsfond, for mulig brudd på markedsmisbruksforordningen (MAR).

Bakgrunnen for undersøkelsene er det omstridte aksjesalget som skjedde for knappe to uker siden, da EQT varslet at det hadde endret bindingstiden, de såkalte lock-up-avtalene, som har vært gjeldende for et stort antall toppledere og partnere i selskapet siden børsnoteringen i september 2019.

I utgangspunktet var avtalen at topplederne og partnere skulle sitte på aksjene i tre år, men spillereglene ble brått endret. Totalt ble drøyt 63 millioner EQT -aksjer solgt til en verdi av mer enn 23 milliarder svenske kroner. EQT-toppenes aksjesalg har møtt hard kritikk fra flere hold.

For sent ute?

Ifølge et dokument som EQT har sendt til Finansinspektionen, og som Dagens Industri har fått tilgang til, ble beslutningen om å endre lock-up-avtalene allerede tatt 16. august, men markedet ble ikke informert før kvelden 7. september.

Spørsmålet nå er om denne informasjonen kom til markedet for sent?

Finansinspektionen ba om en redegjørelse fra EQT om den utsatte offentliggjøringen av insideinformasjonen for en drøy uke siden, og nå er det altså besluttet å åpne en formell undersøkelse.

«Etter en innledende analyse av selskapets svar har Finansinspektionen besluttet å undersøke om EQT har brutt artikkel 17 og artikkel 18 i markedsmisbruksforordningen,» skriver det svenske tilsynet i pressemeldingen.