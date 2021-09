Norges Bank venter sterkere krone

DNB Markets oppsummerer rentemøte som følgende: "Det var ingen store overraskelser fra Norges Bank i går. Sentralbanken hevet styringsrenten fra null til 0,25 prosent, slik den har varslet i lang tid. Det var en enstemmig beslutning i komiteen.

Norges Bank uttalte også at det er mest sannsynlig at renten blir satt videre opp i desember i år. Av rentebanen som Norges Bank la frem, går det frem at Norges Bank tror renten blir satt opp også i mars og juni neste år. Deretter bremses takten noe, og neste hevning kommer i løpet av andre halvår. Sammenliknet med rentebanen fra juni ble gårdagens bane løftet litt i 2023 og 2024 og ender nå 12 basispunkter høyere enn sist. Dette var stort sett som ventet."

Nordea Markets noterer at det mest overraskende med gårsdagens møte er at sentralbanken bruker skjønnsklossen i såpass stor grad.

Norges Bank opplyser at det nærmeste året er rentebanen oppjustert mindre enn hva den rene modellanalysen skulle tilsi. "Denne gangen har det vært knyttet høy usikkerhet til blant annet hvordan høyere renter kommer til å påvirke markedene, og komiteen har derav lagt inn høy grad av skjønn", ble det kommunisert.

Også under forrige pressekonferanse i juni sa Øystein Olsen til TDN Direkt at skjønnsklossen trakk rentebanen betraktelig ned, til tross for at flere forhold i analyseverktøyet pekte mot å heve renten enda tidligere enn i september.

Det ble kommunisert under pressekonferansen at sentralbanken denne gangen har ønsket å legge inn rom for å se hvordan husholdningene og valutamarkedene reagerer på høyere renter, skriver Nordea.

Siden forrige pengepolitiske rapport har kronekursen utviklet seg svakere enn hva Norges Bank ventet, og sentralbanken la til grunn kronesvekkelsen som et av mer sentrale argumentene for rentehevingen. I etterkant av hevingen styrket den norske kronen seg kun marginalt – hvilket Nordea Markets noterer trolig ligger i at markedet allerede hadde priset inn rentehevingen.

Fredag svekkes kronen mot både USD og EUR igjen, og en dollar handels til 8,60 norske kroner, mens en euro handles til 10,09 norske kroner.