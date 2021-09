Nordea hever rentene

Nordea øker nå rentene på både boliglån og innskudd. Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,25 prosentpoeng. På innskuddssiden økes renten med inntil 0,25 prosentpoeng.

– At renten øker er i seg selv et tegn på at vi er på vei ut av en svært krevende situasjon hvor pandemien har preget livene våre og norsk økonomi, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 5. november.