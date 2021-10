Hegnar om aksjemarkedet: – Man må passe på hva man er i

Aktiviteten på verdens børser har vært svært volatil de to seneste ukene. Forrige mandag raste de asiatiske børsene etter at Evergrande-krisen virkelig blusset opp. Børsfallet spredte seg til Europa og ikke minst til USA.

Markedet tok igjen mye av tapet utover uken, men tirsdag morgen smalt det igjen etter at de amerikanske statsrentene gjorde et hopp på grunn av urolighetene rundt gjeldssituasjonen i USA. Det gikk spesielt hardt utover teknologiaksjene og Nasdaq raste 2,83 prosent.

Etter forrige ukes børsfall rykket Morgan Stanleys sjefstrateg Mike Wilson ut og mente at bankens «Ice»-scenario begynte å se mer sannsynlig ut. Scenarioet innebærer en korreksjon på 20 prosent.

– I virkeligheten er det flere faktorer som trigger nedgangen, og ikke minst er behovet for en korreksjon der, sa Jan Petter Sissener til Finansavisen når det raste på børsen forrige mandag.

I et børsintervju med Finansavisen påpeker CMC Markets' Skandinavia-sjef, Henrik Sommerfelt, at høsten er skummel og at mange venter på en unnskyldning til å sikre gevinster.

– Generelt er markedet priset veldig høyt, mener Sommerfelt.

Må passe på

I gårdagens nyhetssending var et av temaene at flere investorer har flyttet penger over til aksjer siden renten har vært så og si null. Forrige uke hevet sentralbanksjef Øystein Olsen renten til 0,25 prosent og det er varslet flere hevinger fremover.

– Det er klart at med en høyere rente så vil verdiene av de fremtidige inntektene bli lavere, sier Trygve Hegnar.

– Man nå må man passe på hva man er i, legger han til.

Hegnar mener at hvis man er i veldig luftige aksjer nå uten god substans, uten en god balanse og uten at de har kontroll på gjelden, så vil du kunne få kraftig tilbakeslag i enkeltaksjer.