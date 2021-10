September-statistikk fra Nordnet viser at private investorer omsatte aksjer for 26,4 milliarder kroner hos nettmegleren i løpet av måneden, hvorav Kahoot var den mest omsatte aksjen med et volum på 1,6 milliarder kroner.

Netto ble det imidlertid solgt aksjer for 721 millioner kroner. De soleklart mest solgte aksjene var Ocean Yield, Equinor og Aker BP – alle med nettosalg over 200 millioner kroner.

– Ren gevinstsikring

Førstnevnte ble i september gjenstand for et bud fra det amerikanske oppkjøpsfondet KKR, med en premie på rundt 30 prosent fra tidligere aksjekurs.

– Private investorer følger også Røkkes exit og har solgt seg kraftig ned i dagene etter budet. Dette er ren gevinstsikring, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en pressemelding.

Sterk utvikling i oljeprisene ga støtte til Aker BP og Equinor, som steg henholdsvis 14 og 18 prosent i løpet av september.

– Med en oljepris som har vært over 80 dollar pr. fat spruter det penger ut av oljeprodusentene. Dette tolker jeg som ren gevinstsikring etter lang tids oppgang, fortsetter Nordnet-økonomen.

– Resultatvarselsesong

September har historisk sett vært en ruglete måned på børsene. Statistikk tilbake til 1950 viser en gjennomsnittlig september-avkastning på minus 1,5 prosent for S&P 500 de siste 71 årene.

Johannesen peker også på en annen faktor som har bidratt til å gjøre september til det han karakteriserer som «fryktmåneden».

– En annen fundamental forklaring er at september også er slutten på tredje kvartal. Da har enkeltselskaper visibilitet om de vil klare å nå sine årlige mål for drift og inntjening. Derfor ser man flere inntjeningsvarsler og justeringer av vekstforventninger i tredje kvartal enn ellers i året. Dette skaper også normalt uro på børsen, sier han.

Shipping-feber fortsetter

Samtidig så investorene også i september kjøpsmuligheter i aksjer med både vekstimpulser og eksponering mot syklisk industri. Både poLight, 2020 Bulkers og Yara endte høyt på kjøpslisten hos Nordnet-kundene, men aller øverst kom Golden Ocean.

– Høy etterspørsel etter råvarer har ført til at tørrbulk-, container- og gassrater har steget til svimlende høyder. Dette ser man også på aksjekursene, og flere av shippingaksjene har steget med et tresifret antall prosent så langt i år, sier investeringsøkonomen.

Telenor og mørbanket laks

De dårlige nyhetene har stått i kø for den landbaserte oppdretteren Atlantic Sapphire i det siste, og aksjen er ned over 70 prosent så langt i år.

– Likevel anser våre kunder dette som en kjøpsmulighet, sier Johannesen om aksjen som ble den fjerde mest nettokjøpte aksjen blant Nordnet-kundene i september.

Blant de tre aksjene foran Atlantic Sapphire på kjøpslisten var Telenor.

– Selskapet har lite vekstimpulser, men tilbyr et godt utbytte og har stabil inntjening. Dette fører til at selskapet anses som en trygg havn i ruglete tider på børsen, påpeker Johannesen.