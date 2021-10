Aksjene å eie før resultatsesongen

I det tredje kvartal glir over til et nytt begynner investorene å gjøre seg klare for resultatsesongen. I forkant av det har Wall Street-analytikerne navngitt noen av favorittaksjene sine.

Og til tross for at inntjeningsveksten kan ha avtatt noe på grunn av inflasjon og problemer i forsyningskjeden, er det fortsatt noen gode kjøpsmuligheter, ifølge analytikerne som CNBC har vært i kontakt med.

Attraktiv bruskjempe

Det første selskapet som blir trukket frem er drikkevareprodusenten Pepsi. Brusgiganten vil legge frem kvartalstallene på tirsdag, og Morgan Stanley sier at de forventer at selskapet kan vise til en sterk organisk vekst.

Ifølge investeringsbanken tar Pepsi andeler innen snacks-sektoren, mens deres kostnadsutsikter ser vesentlig bedre ut enn flere konkurrenter.

«Denne stadige forbedringen og de konsekvente resultatene gir oss tillit til at den siste vekstakselerasjonen er bærekraftig», skriver analytiker Dara Mohsenian i en oppdatering.

Ifølge Morgan Stanley-analytikeren er aksjen attraktivt priset og fristende, med lagt høyere langsiktig potensial enn mange konkurrenter. Morgan Stanley har en overvekts-anbefaling på selskapet.

Undervurderte helseforsikringer

Den amerikanske helseforsikringskjempen Humana får en kjøpsanbefaling av investeringsselskapet Leerink.

Til tross for at coronaviruset har økt kostnadene og senket forventingene for 2021, er det likevel en kjøpsmulighet slik analytiker Whit Mayo ser det. Ifølge Mayo er det viktig at investorer er rolige og ser på det store bildet.

Ifølge Leerink-analytikeren er forsikringsselskapet nå er bedre posisjonert og mindre utsatt enn noen gang under pandemien, og ser en overbevisende 2:1 risiko/avkastning inn mot 2022, skriver CNBC.

Muligheter innen nettverk

For Wells Fargo-analytiker Eric Luebchow er DigitalBridge Group en absolutt kjøpsmulighet. Luebchow er imponert av selskapets robuste balanse og hevder at DigitalBridge har den «mest attraktive risiko/reward-mulighetene» i selskapets dekning.

«Med aksjen nede 27 prosent siden toppen den 21. juni, synes vi det er på tide å eie DigitalBridge før Q3-fremleggelsen, når vi forventer nok en beat-and-raise», skriver Luebchow i en oppdatering.

Et selskap som blir trukket frem av Credit Suisse er T-Mobile. Sveitserne mener det nettverkselskapet fortsatt leverer overbevisende muligheter for tålmodige investorer, og viser til at selskapet er priset godt under konkurrenter som AT&T og Verizon.