Mot oppgang fra start på Oslo Børs

Etter flere tunge børsdager ble det en helgrønn avslutning på forrige børsuke på Wall Street.

Den brede S&P 500 steg 1,2 prosent.

Industritunge Dow Jones endte dagen opp 1,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite styrket seg 0,8 prosent.

Volatilitetsforventningene ser ut til å ha dempet seg litt, med en nedgang på 8,8 prosent i den såkalte fryktindeksen Vix. Til tross for en viss uro den siste tiden er oppgangen for året fortsatt sterk for de tre indeksene. S&P 500, Nasdaq og Dow Jones er opp henholdsvis 16, 13 og 12 prosent så langt i år.

Hovedindeksen

Av selskapspesifikke hendelser skal Golar LNG avholde investormøter, Skandia GreenPower holder en ekstraordinær generalforsamling, mens Avanza/ Nordnet deler månedsstatistikken for september.

Forrige ukes siste handelsdag begynte tungt for hovedindeksen på Oslo Børs, men nedtur fra start snudde til en oppgang på 0,11 prosent til 1.164,59 ved stengetid fredag.

SpareBank 1 Markets-analytiker estimerer at Equinor i tredje kvartal kan tjene nesten like mye som i hele 2019 . SEB-analytiker ser på sin side at Aker BP kan stige enda mer, og holder Kjell Inge Røkkes pengemaskin som en av sine favoritter. Det sendte Equinor- og Aker BP-aksjen opp henholdsvis 03, og 1,6 prosent.

Verre gikk det for Scatec som i morgentimene fredag skyldte på «kostnadsinflasjon og leverandørforstyrrelser» for resultatvarselet – problemer man i økende grad ser verden rundt. Aksjen raste 10,42 prosent.

Dette skjer i dag

Makro:

ØMU: Sentix investortillit, kl. 10.30

USA: Industriordrer august, kl. 16.00

Annet:

Golar LNG: Investormøter ifm. mulig obligasjon

Skandia GreenPower: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.30

Avanza/Nordnet: Månedsstatistikk september, kl. 08.30

Ekskl. utbytte:

Entra, Nidaros Sparebank