September-statistikk fra Nordnet viser at nettmeglerens aktive profesjonelle kunder omsatte finansielle instrumenter for 9,3 milliarder kroner i løpet av måneden.

De norske, aktive kundene foretok seg i snitt 2.100 handler per dag i september.

Aksjer sto for 7,1 milliarder kroner av omsetningen, mens handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forwardkontrakter, kom på 2,2 milliarder kroner.

– Vi ser tydelig i statistikken at våre profesjonelle tradere er tilbake på jobb. Etter noen rolige måneder har september virkelig vært et eventyr for profesjonelle tradere. Gjeldsfrykt i USA, Evergrande og hendelser i enkeltaksjer har bidratt til masse action og svingninger, sier Mads Johannesen, Nordnets investeringsøkonom, i en pressemelding.

Svensk favoritt holdt fortet

Mest omsatte aksje var igjen svenske Evolution AB (tidligere Evolution Gaming Group), som ble omsatt for nesten 1,4 milliarder kroner. Nærmest fulgte REC Silicon og Norsk Hydro, som ble handlet for henholdsvis 587 og 424 millioner kroner.

Ifølge Johannesen er Evolution AB svært aktive på oppkjøpssiden, og har over tid har opplevd en sterk vekst, også organisk.

– Aksjen svinger kraftig både opp og ned intradag. Med et snittvolum på 1,5 milliarder kroner daglig, muliggjør dette også at man kan både kjøpe og selge store volumer med aksjer, uten å flytte prisen for mye, sier Johannesen.