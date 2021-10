IMF: Fond spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen

Fondsbransjen spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen når det i fremtiden vil kreves store investeringer for å redusere karbondioksidutslipp. Samtidig er det viktig at det finnes reguleringer for å unngå såkalt «grønnvasking». Det skriver IMF-økonomer i et blogginnlegg publisert mandag ettermiddag.

Det understrekes at det fra offentlig hold finnes flere muligheter for å gjøre bærekraftsrelaterte fond mer effektfulle enn de er i dag.

«For det første må den globale klimainformasjonsarkitekturen, inkludert data, rapportering og klassifisering av bærekraftig finans både for selskaper og investeringsfond bedres», skriver IMF-økonomene.

Det blir elementært med en grad av standardisering og taksonomi for en generell forståelse fra alle hold, og IMF jobber nå sammen med Verdensbanken og OECD for å harmonisere øvrige innsatser og støtte utviklingen av bærekraftige finansmarkeder, heter det i innlegget.

I EU vil den såkalte taksonomien ha virkning fra 1. januar 2022.