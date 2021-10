DNB Markets: Muligens boblepriset, men ikke i ubalanse

I en rapport fredag skriver DNB Markets om den rekordhøye aktiviteten som har vært i det amerikanske obligasjonsmarkedet siden 2020. Til sammen har gjelden til amerikanske selskaper økt med 1.100 milliarder dollar siden utgangen av 2019, litt mer enn 10 prosent.

DNB bemerker at overskuddene i selskapssektoren har økt markant det seneste året. I andre kvartal hadde bedriftene et samlet overskudd etter skatt tilsvarende 2.700 milliarder dollar, rundt 700 milliarder mer enn i slutten av 2019. Meglerhuset skriver at det meste av overskuddet stammer fra driften, og at overskuddet aldri før har vokst så mye på så kort tid.

Men dette har ikke gitt utslag i økte utbetalinger til eierne.

«Netto utbyttebetalinger har stagnert siden begynnelsen av 2020. Det er helt naturlig at bedrifter avstår fra å øke utbetalinger til eierne i krisetider, men resultatet er denne gangen en usedvanlig oppgang i tilbakeholdte overskudd», skriver de videre.

Ifølge DNB har selskapene mye gjeld dersom man sammenligner med verdiskapningen, men selskapenes evne til å karre til seg en stadig større del av verdiskapningen er bedre enn noensinne. I tillegg er nettogjelden fire ganger driftsoverskuddet, som er tett på det laveste noensinne.

De konkluderer derfor med at obligasjonsmarkedet muligens er boblepriset, men ikke i ubalanse, og at risikoen er mye mer knyttet til konsekvenser av økte renter enn at det skal komme en stor konkursbølge.