Dette må du vite før tirsdagens handel

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,34 prosent fra start på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror at hovedindeksen vil åpne ned 0,1 prosent eller innfor intervallet [-0,3, 0,1] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger tirsdag morgen og brent-oljen er opp 0,23 prosent til 81,50 dollar. WTI-oljen er opp 0,32 prosent til 77,74 dollar.

Oljeprisene skjøt i været mandag ettermiddag etter bekreftelsen fra OPEC+ om at landene er på enige om å holde oljeproduksjonspolitikken uendret.

Det vil si partene holder seg til juli-avtalen som stipulerer 400.000 fat pr. dag hver måned frem til minst april 2022 for å fase ut daværende produksjonskutt på 5,8 millioner fat pr. dag.

Asia

I Japan faller Nikkei 2,37 prosent, mens Topix er ned 1,43 prosent.

Hang Seng i Hongkong er opp 0,23 prosent. Kospi-indeksen er ned 1,89 prosent.

I India synker Sensex 0,08 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,41 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,77 prosent.

Markedene i Kina er stengt store deler av uken å grunn av offentlige høytidsdager, men vil gjenåpne på fredag.

Wall Street

På makrofronten legges det frem tall for handelsbalansen for august, PMI sammenstilt for september og tall for detaljhandelen.

Det ble en særdeles tung ukestart for de ledende indeksene på Wall Street mandag og samtlige endte i rødt.

Den brede S&P 500 falt 1,30 prosent til 4.300,46 poeng.

Industritunge Dow Jones endte dagen ned 0,94 prosent i 34.002,92 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite slanket seg med 2,14 prosent til 14.255,48 poeng.

En rekke teknologiaksjer har falt i takt med oppgangen i den amerikanske tiåringen den siste tiden. Apple, Amazon og Facebook er ned mer enn 11, 14 og 15 prosent fra de siste toppene.

Oslo Børs

Av selskapspesifikke nyheter bytter OHT navn til Seaway 7, mens Kitron, Sbanken, Sparebanken Vest handles eksl. utbytte.

Oslo Børs startet mandagen rett ned, men hentet seg inn etter kjempehopp i oljeprisen. Da børsen stengte stod hovedindeksen i 1.168,12 poeng, opp 0,32 prosent. Det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner.

Eidesvik Offshore steg mest og endte opp over 24,8 prosent. Det var ingen nyheter som bidro til oppturen, men oljeprisen bidro naturlig nok til deler av oppsvinget. I forrige uke rapporterte selskapet om tre nye år for oljeserviceskip med Aker BP.

Verre gikk det for børslokomotivene MPC Container Ships og Kjell Inge Røkkes REC Silicon falt tungt mandag. Aksjene endte ned henholdsvis 7,2 og 7 prosent.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. tertial: