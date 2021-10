Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,52 prosent fra start på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror at hovedindeksen åpner ned 0,3 prosent eller innenfor intervallet [-0,5, -0,1] prosent.

Olje

Oljeprisen fortsetter oppgangen onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,21 prosent til 82,81 dollar. WTI-oljen er opp 0,43 prosent til 79,18 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 82,90 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Tall for råoljelagrene viser en oppgang på 1,0 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

Lagertallene viser dermed at det er små tegn til at etterspørselen vil roe seg, ifølge Reuters.

– Det kan se ut som markedet er i ferd med å puste ut. Jeg tror reaksjoner på nye tall fra API kun vil vare midlertidig – og at markedet nå avventer ny informasjon fra EIA-rapporten, sier Vandana Hari, adm. direktør i Vanda Insights.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,03 prosent, og indeksen har falt nesten 7 prosent de siste fem dagene. Topix er ned 0,18 prosent.

Hang Seng i Hongkong er ned 0,08 prosent. Kospi-indeksen er ned 1,31 prosent.

I India stiger Sensex 0,05 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,58 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,27 prosent.

Markedene i Kina er stengt store deler av uken å grunn av offentlige høytidsdager, men vil gjenåpne på fredag.

Wall Street

På makrosiden kommer det tall fra ADP privat sysselsetting for september, samt oljelagertall.

Etter mandagens kalddusj for de amerikanske markedene mandag, hentet New York-børsen seg sterkt inn igjen tirsdag.

Industri-indeksen Dow Jones endte opp 0,92 prosent til 34.314,67 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen steg med 1,05 prosent, og endte i 4.345,72 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq hentet seg sterkt inn fra mandagens fall, og endte opp 1,25 prosent til 14.433,83 poeng.

Etter at Facebook-aksjen falt rundt 5,0 prosent mandag, som følge av alvorlige server-brudd, var hele FAANG-indeksen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) tilbake i positivt territorium ved handelsslutt tirsdag.

Blant «de fem store» steg streaming-giganten Netflix mest, med en kursoppgang på 5,54 prosent.

Oslo Børs

Av selskapspesifikke hendelser legger Stolt-Nielsen frem tallene for 3. kvartal, Kahoot kommer med en driftsoppdatering for 3. kvartal, mens Norwegian legger frem trafikktall for september.

Etter å ha ligget i rødt i store deler av dagen endte hovedindeksen opp 0,51 prosent til 1.174,1 poeng tirsdag. Det er den nest høyeste kursen børsen har sluttet på noen gang, der all-time high for sluttkursen er på 1.175,03 poeng.