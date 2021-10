Dette må du vite før ukens siste handelsdag

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,3 prosent fra start på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror derimot at hovedindeksen vil åpne opp 0,3 prosent eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger fredag morgen og brent-oljen er opp 1,0 prosent til 83,12 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,97 prosent til 79,52 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,14 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

Platts melder at oljeprisene stiger som følge av rapporter om at det ikke er noen foreløpige planer i USA om å trekke olje fra de strategiske lagrene, slik det ble antydet tidligere i uken.

Prisene kom under press etter at den amerikanske energiministeren Jennifer Granholm fortalte Financial Times onsdag at hennes departement vurderte å frigjøre olje fra de strategiske lagrene samt gjeninnføre et eksportforbud for å hjelpe det stramme tilbudet.

Imidlertid slapp det amerikanske energidepartementet en uttalelse i går hvor det ifølge Platts ble uttalt at Granholm ikke hadde gitt noen støtte til disse forslagene, og kun inkluderte dem sammen med alle andre verktøy som er tilgjengelig for administrasjonen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,42 prosent, mens Topix er opp 1,26 prosent.

Large cap-indeksen CSI 300 stiger fredag 1,35 prosent, mens Shanghai Composite er opp 0,55 prosent.

Hang Seng i Hongkong er opp 0,24 prosent. Kospi-indeksen er ned 0,14 prosent.