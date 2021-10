Venturefondet Fynd Ocean Ventures, som blant annet hadde Witzøe-familiens Kverva og Odfjell-familiens Farvatn i ryggen så dagens lys i august i fjor. Denne uken var det kroken på døren for vekstfondet startet opp av tidligere Katapult Ocean-gründer Maren Hjorth Bauer , det fremgår av fondets LinkedIn-profil.

I tillegg til Hjorth Bauer besto ledergruppen av medgrunnlegger Sverre Martinsen, som forlot jobben som partner i Boston Consulting Group i desember i fjor, og finansdirektør Caroline Folkeson Jensen.

Vekstfondet skulle fokusere på havnæringene, deriblant bærekraftig oppdrett, fremtidens mat fra havet og teknologi. Ambisjonen var å bli en ledende investor innenfor disse områdene.

«For å realisere denne ambisjonen var det avgjørende å skaffe et stort nok fond til at vi kunne bygge et robust system og følge investeringsstrategien vår,» skriver Fynd på sin LinkedIn-profil.

Hentet 20 millioner dollar

Fynd skriver at de i løpet av året som er gått har hentet inn om lag 20 millioner dollar fra en sterk investorgruppe.

– Ambisjonen vår var å hente over 500 millioner for å etterleve investeringsstrategien vår og bygge organisasjonen for å levere høy nok kvalitet på alle områder. Vi ser det er krevende å komme dit innen rimelig tid med den fremdriften vi har nå, og på bakgrunn av det har vi besluttet å stoppe arbeidet med Fynd, sier Hjorth Bauer til Finansavisen.

Hun har ingen ytterligere kommentarer, ut over LinkedIn-posten.

«Vi har bygget et sterkt team, og har fortsatt stor tro på den blå økonomien, samtidig var vi ikke sikre nok på at vi ville nå målene vi hadde for Fynd og for oss selv, derfor har vi tatt den tøffe avgjørelsen å legge ned. Det er en vanskelig, men gjennomtenkt avgjørelse av teamet,» skriver Fynd på sin LinkedIn-profil.

Nedleggelsen kommer bare én måned etter at styreleder i Norges Sjømatråd, Marianne Johnsen, ble lansert som siste tilskudd til rådgiverteamet.

Fynd har hatt med seg en rekke profilerte personer og rådgivere med erfaring fra havnæringene, deriblant tidligere HitecVision-topp Atle Eide, Kathryn M. Baker, Arundo Analytics-gründer Tor Jakob Ramsøy og tidligere DNB-topp Kristin Holth.