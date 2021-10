Kina svartelister kryptoutvinning

Kryptomarkedet var allerede under press i september etter at den kinesiske sentralbanken, PBOC, bestemte at alle former for handel i kryptovaluta var ulovlig. Det førte til at mange utenlandske kryptobørser kastet ut kinesiske borgere som kunder.

Både Huobi Global og Binance, begge populære i landet, meldte da at de hadde stoppet tilgangen til å registrere seg som ny bruker fra Kina og at de jobbet med å fjerne eksisterende brukere.

Samtidig ble det lagt ned forslag om å forby investeringer i utvinning av kryptovaluta. Nå har det blitt offisielt lagt til en liste over industrier som er begrenset eller forbudt i Kina, melder CNBC.

Svartelistet 117 industrier

Utvinning av kryptovaluta krever mye energi og har lenge vært forbundet med store utslipp av skadelige klimagasser. En av årsakene til at det er forbudt i Kina sies å være av miljøhensyn.

Totalt har Kina begrenset eller lagt ned forbud mot 117 ulike industrier i løpet av året, hvilket er en nedgang fra 123 fra fjoråret. Alle andre sektorer er det mulig å investere i uten å trenge tillatelser fra de kinesiske myndighetene.