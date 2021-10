Trumps hotellvirksomhet med kjempetap

Den tidligere presidenten Donald Trump har tapt mer enn 70 millioner dollar - nær 600 millioner kroner - i en fireårsperiode på hotellet i den amerikanske hovedstaden Washington, D.C.

Trump har lenge hevdet at hotellet håvet inn flere millioner dollar. Et granskingsutvalg fra Det hvite hus konkluderer imidlertid med at den tidligere presidenten har «betydelig overdrevet» lønnsomheten på hotellet, melder CNN.

Utvalget advarer også om Trumps skjulte «potensielle interessekonflikter». I granskingen fremkommer det at hotellet har mottatt flere millioner dollar fra utenlandske myndigheter i betalinger og låneutsettelser, noe Trump aldri har informert om.

Trumps holdingselskap ble i presidentperioden tvunget til å skyte inn mer enn 27 millioner dollar i tapssluket som ligger bare et par steinkast unna Det hvite hus. Mer enn 24 millioner dollar har ikke blitt tilbakebetalt og har blitt konvertert til kapitaltilskudd, ifølge granskingen.

Villedende rapport

En talsperson for Trump Organization omtaler funnene i granskingsrapporten som misvisende og helt feil, og argumenterer for at utvalget har «en fundamental misoppfatning av grunnleggende regnskapsprinsipper - inkludert forskjellen mellom bruttoinntekter og nettoresultat».

«Enkelt sagt: Denne rapporten er ikke mer enn den stadige politiske trakasseringen i et desperat forsøk på å villede det amerikanske folket og ærekrenke Trump i jakten på sin egen agenda», uttalte talspersonen.