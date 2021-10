Dundrende underskudd for «wonderboy»-duo

Fredrik Halvorsen, Odd Johnny Winge og James Daniel Weeks i Ubon Partners gikk på store tap i pandemiåret.

I 2019 gjennomførte Ubon Partners en restrukturering, der Geir Olsen skilte lag med Halvorsen og Winge og datterselskapet Whiteout solgte store deler av aksjeposten i finansselskapet Avida. Salget ga kjempegevinst i regnskapet.

For 2020 og Ubon Partners er imidlertid regnskapet ikke like lystig lesning.

Årsberetningen viser at selskapet hadde negativ avkastning på 45 millioner kroner på investeringene i 2020. Samme post endte på 6,8 millioner i pluss i 2019.

Inne i Svindal-aksje

Selskapet satt ved utgangen av 2020 på aksjer til en verdi av 4,6 millioner kroner i Tor Olav Trøims Borr Drilling, 123,9 millioner i Aksel Lund Svindal-aksjen Disruptive Technologies, og 269 millioner i Wealins, blant annet.

Driftsresultatet endte dermed med et tap på 46 millioner, mot 2,3 millioner i pluss året før.

Netto finans endte i minus 21,6 millioner kroner, mot et tap på 6,9 millioner i 2019. Et lån på 1,9 millioner kroner fra Whiteout reddet heller ikke resultatet etter skatt som viste et underskudd på 67,4 millioner kroner, mot minus 4 millioner året før.

Selskapet har imidlertid truffet blink i 2021.

I september ble det klart at videokonferansegiganten Zoom økte sin eierandel i norske Neat til 15 prosent. Ubon Partners sitter på aksjeverdier for nærmere 2,8 milliarder kroner, og kontrollerer sammen med Zoom rundt 70 prosent av aksjene i selskapet.