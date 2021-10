Liten tro på at Evergrande kan betale denne uken

Evergrande har forfall på tre kupongutbetalinger mandag på totalt 148 millioner dollar, men markedet har liten tro på at selskapet vil betale, melder Reuters og Wall Street Journal.

Selskapet har allerede latt være å betale to kupongutbetalinger, verdt til sammen 131 millioner dollar, med forfall 23. og 29. september.

Selskapets aksjer har vært pauset på Hongkong-børsen siden 4.oktober i påvente av informasjon om en større transaksjon.

Problemer i Fantasia

I tillegg har Fantasia Group, en annen eiendomsutvikler i landet, ikke klart å betale en kupongbetaling med forfall forrige mandag – og uttaler i dag at de vil justere handelsmekanismen på obligasjonene de holder på Shanghai-børsen grunnet nedgraderingen av selskapets obligasjoner.

Det ble også uttalt at selskapet nå har opprettet et «kriseteam» for å ta hånd om likviditetsproblemene til selskapet.

Flere analysehus og banker har kuttet Kinas vekstutsikter grunnet blant annet situasjonen i eiendomsmarkedet, skriver Wall Street Journal. Oxford Economics senket onsdag prognosen for Kinas vekst i bruttonasjonalprodukt i tredje kvartal i 2021 til 3,6 prosent fra 5 prosent tidligere.

– Vi tror at beslutningstakere har nulltoleranse for at systemisk risiko oppstår og tar sikte på å opprettholde et stabilt eiendomsmarked i Kina. Vi tror at politisk støtte kan komme hvis situasjonen i eiendomsmarkedet forverres, sier Kenneth Ho i Goldman Sachs til Reuters.