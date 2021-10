Lånekassen justerer rentene

Lånekassen endrer fastrentene på studielånet fra 1. november og de nye satsene blir slik:

3 år: 1,952 prosent (endring: opp fra 1,933 prosent)

5 år: 2,217 prosent (endring: ned fra 2,257 prosent)

10 år: 2,413 prosent (endring: ned fra 2,550 prosent)

Den flytende renten ligger fra 1. november på 1,312, som er rekordlavt.

I overkant av 700.000 av Lånekassens nærmere 1,2 millioner kunder er tilbakebetalere. 656.300 av dem har flytende rente på studielånet, mens 44 600 kunder har fastrente. Det betyr at ni av ti velger flytende rente.

Rentene fastsettes på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste boliglånsrentene. Fra denne gjennomsnittsrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene og fastsetter Lånekassens renter. For flytende rente er observasjonsperioden på to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft.