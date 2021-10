Rekorden for gassprisene i Storbritannia ligger nå på hele 293 pence/therm, ifølge energianalyseselskapet ERCE. Det er nær 2.200 prosent opp fra juli i år.

Gasspriser UK 12. oktober Foto: ERCE

Kullmangel hos kullkongen

En bit i puslespillet omkring den pågående globale energikrisen, er knappheten på kull i Kina.

Nå rasjoneres elektrisitet i mesteparten av Kinas provinser, slik at fabrikkene har blitt bedt om å redusere oppetid.

– For de globale verdikjedene, som allerede streber med flaskehalser, vil påtvungen nedetid hos kinesiske fabrikker kaste sandkorn inn i maskineriet. Spørsmålet er hvor lenge dette skal vare, sier Chen.

Kullprisene har i snitt har doblet seg, men kraftprisene i Kina har vært uendret ettersom den fremdeles fastsettes av myndighetene i store deler av landet.

– De økonomiske tapene for kraftverkene har dermed forsterket knappheten i kraftproduksjonen, forklarer Chen.

Nå har myndighetene tillatt opp mot 20 prosent prisøkning på elektrisitet.

Grafen under viser strømprisene i Norge siden 2018.

Merkelig mangel

Ved første øyekast virker det rart at en så akutt mangel på kull kan oppstå i Kina. Egenproduksjonen dekker over 92 prosent av etterspørselen, og landet har enorme mengder med kullressurser. Chen forklarer at teknisk utvinnbare ressurser tilsvarer over 1300 år av dagens produksjon.

Svaret ligger nok i uventet bortfall, sammen med en rekke nye HMS-regler og politiske føringer om å redusere produksjonen, ifølge Chen.

Det sistnevnte har Kina snudd helt på – kullprovinsene ramler nesten over hverandre med stadig nye oppdateringer omkring hvor mye mer de skal trappe opp produksjonen.

– Men om vi ser på de stigende kullprisene i Kina, så tror ikke markedet på at det holder. Frykten for at det blir knapphet i vintermånedene, gjør at Kina kjøper opp energi koste-hva-det-vil, sier Chen.

Likevel virker det egentlig som et tidsspørsmål før kullproduksjonskapasiteten trappes opp – og etter vinteren, så blir det vår. Jeg har skrevet mer omkring energiknappheten i Kina, i dette notatet.