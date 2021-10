I 2017 gikk JP Morgan-sjefen Jamie Dimon ut og karakteriserte bitcoin som «et bedrageri som før eller siden vil implodere».

Siden den gang har bitcoin-kursen mangedoblet seg, og tirsdag står den i over 57.000 dollar. Det har ikke endret Dimons syn. Iallfall er han fortsatt skeptisk.

– Personlig tror jeg bitcoin er verdiløst. Men jeg vil ikke være en talsmann for det, jeg bryr meg ikke. Det betyr ikke noe for meg. Jeg synes ikke dere bør røyke sigaretter, heller, sa JP Morgan-sjefen ifølge CNBC på en konferanse i regi av Institute of International Finance.

Tilbyr bitcoin-produkter

Bitcoin-kursen fikk seg en trøkk etter at Kina forbød transaksjoner med kryptovaluta for tre uker siden, men har siden vist styrke og steget nesten 40 prosent. Dette skjedde etter at Kina tidligere i år forbød kryptomining etter bekymring for hvor energikrevende gravingen er.

JP Morgans formuesforvaltere trosset tidligere i år konsernsjefens skepsis, og la i det stille til seks bitcoin-produkter i tilbudet til sine kunder.

– Våre kunder er voksne mennesker, de er uenige med meg. Så hvis de vil ha tilgang til å kjøpe eller selge bitcoin, kan vi ikke ivareta det, men gi dem legitim og så ren tilgang som mulig, sa Dimon videre.